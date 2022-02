Serie A, Cristante salva la Roma al 94'. Con il Sassuolo finisce 2-2

13 febbraio 2022 a

Un gol di Cristante al 94' salva la Roma dal ko al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Tra neroverdi e giallorossi finisce 2-2 dopo un match ricco di emozioni e colpi di scena. Allo scadere del primo tempo i giallorossi conquistano un rigore e lo trasforma Abraham, ma a inizio ripresa immediato arriva l'autogol di Smalling sul tiro-cross di Traoré: Rui Patricio è protagonista di un goffo intervento che non evita il pari. Al 73' lo stesso Traoré completa la rimonta, poi Ferrari lascia i suoi in 10 per doppio giallo e in pieno recupero pareggia Cristante. Un punto a testa che cambia poco in classifica per le due squadra: capitolini settimi con 40 punti, emiliani dodicesimi a quota 30. Partenza intensa del Sassuolo: la squadra di Dionisi comincia con i giri alti e costringe la Roma nella sua metà campo e Rui Patricio al primo intervento del match già dopo cinque minuti, per fermare Berardi.

Il leader offensivo neroverde è il più in forma dei suoi al pari di Traorè, che si vede annullare pure il potenziale gol dell'1-0 per un controllo con la mano. Segnali di giallorosso al quarto d'ora, quando Afena-Gyan corre verso la porta, sbattendo però sulla perfetta uscita di Consigli. La partita, lentamente, scorre verso il binario giallorosso: alla mezz'ora Abraham fa le prove generali del gol, prima di vedersene annullato uno per fuorigioco di Smalling e prendersi infine la responsabilità di calciare e trasformare il primo rigore della sua carriera, guadagnato per via di un fallo di mano di Chiriches su cross di Vina. Nel mezzo due ammonizioni pesanti, per i diffidati Ferrari e Mancini che salteranno rispettivamente Inter e Verona.

Il secondo tempo inizia nel segno dello svarione di Rui Patricio, che dopo neanche due minuti pasticcia su un tiro-cross di Traorè deviato da Smalling e trasformato da palla innocua in autogol del centrale inglese. La Roma accusa il colpo: lentamente la manovra offensiva ospite evapora, lasciando spazio alle iniziative dei neroverdi, rinvigoriti invece a loro volta dalla rete, pur fortunosa. A suonare la carica, e trovare il gol del sorpasso, è il grande protagonista dell'incontro: Hamed Junior Traorè. Stavolta il gol è tutto suo, anche sul tabellino: l'invito a nozze arriva dall'altro grande prim'attore, Berardi. L'aiuto, sotto forma di una marcatura ballerina, glielo porge Karsdorp: l'ivoriano ringrazia e al 73' fa 2-1. La speranza per i giallorossi la tiene viva Abraham, che costringe Ferrari alla doppia ammonizione a dodici minuti più recupero dal novantesimo. Quando tutto ormai sembra perduto, arriva l'inatteso pareggio di Cristante che di testa al 94' trova un 2-2 che vale un punto.

