Antonio Cassano, pallonate su Mourinho: "Un disastro, dà la colpa a tutti"

Antonio Cassano contro José Mourinho, reduce da una serie di risultati negativi e dall’eliminazione dalla Coppa Italia: «"rova sempre pretesti: dagli arbitri ai rigori. Assegna colpe a tutti tranne che a lui. La verità è che il calcio è andato avanti e se non ti evolvi sei fermo. E se non ti evolvi meglio che fai come Ferguson, che ha alzato le mani e si è fermato. E a Roma, che è un frullatore, puoi fare un miracolo se sei il Mourinho di qualche anno fa, non quello del Tottenham", ha detto sulla 'Bobo Tv'.

"Se dice in conferenza stampa che il Sassuolo è più forte della Roma è preoccupante. Già butti i giocatori nella m*** e getti benzina sul fuoco. Il primo mese era entusiasta con qualche idea, poi è tornato quello del Tottenham senza idee né un progetto. Non sappiamo dove vuole portare questa squadra. Ha sempre avuto empatia con i giocatori, ora sta portando il gruppo allo sfinimento mentale e fisico. Sono stato a Roma, ho parlato con i tifosi che ce l'avevano con tutti, tranne che con Mourinho. Questo perché lui è molto bravo a far passare ciò che lui vuole ed è molto credibile agli occhi dei semplici tifosi", ha continuato Cassano.

Cassano ha poi fatto un parallelo con la Lazio di Sarri: "Sono tutte e due indietro ma almeno la Lazio ha preso una strada, giusta o sbagliata che sia, con delle difficoltà e con alti e bassi. Non stanno facendo un buon campionato ma almeno i biancocelesti ci provano. Per Sarri il lavoro era molto più complicato. Dopo che giochi per 5 anni con la linea a 3, non puoi cambiare dall’oggi al domani con la bacchetta magica. Ci sono mille difficoltà. A livello di idee la Lazio è molto più avanti della Roma", ha spiegato. Chissà se arriverà mai la replica dello Specia One.

