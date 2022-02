Cristiano Ronaldo, mai così male dal 2009. Torna al gol e reagisce così: parole polemiche

Lorenzo Pastuglia 16 febbraio 2022 a

a

a

Quella voglia di rompere un digiuno troppo lungo, che durava dal 30 dicembre dello scorso anno. Cristiano Ronaldo è tornato, e contro il Brighton ha ritrovato un gol che mancava da diverso tempo. Sfogando tutta la sua gioia sui social: "Back on track! Nobody gives up and there’s only one way to get back on track: hard work, team work, serious work. Everything else is just noise. Let’s go Devils”. Traduzione: "Di nuovo in pista! Nessuno si arrende e c'è solo un modo per tornare in pista: duro lavoro, lavoro di squadra, lavoro serio. Tutto il resto è solo rumore. Andiamo Diavoli". Il momento negativo è stato messo alle spalle, così, ritrovando il gol — finta di corpo sul centrale Webster e tiro di destro alla sinistra del portiere — e abbandonandosi alla liberazione, sia in campo che sui social.

Lukaku, Cristiano Ronaldo e gli altri: da fenomeni in Serie A a zavorre all'estero, le star fallite

Una rete anche per rispondere alla critiche, dato che le sei partite senza gol le avevano fatte scattare. La rete per CR7 mancava dal 30 dicembre, un ruolino così negativo per lui non si vedeva dal 2009. Il 4 febbraio, poi, l’eliminazione della sua squadra dalla FA Cup, ai rigori contro il Middlesbrough (con CR7 che ha sbagliato un penalty). L’8 febbraio, persino la panchina contro il Burnley. CR7 è così finito nel vespaio di polemiche, dopo il suo arrivo dalla Juventus a fine estate.

Cristiano Ronaldo "ha dei problemi". Rangnick bombarda il portoghese: United, addio?

Fino a martedì sera, quando al 51’ del match con il Brighton sono tutte cadute, per il nono gol in stagione finalmente trovato, ma che non risolve tutti i problemi in campo dei Red Devils di Ralf Rangnick. Intanto, domenica 20 febbraio lo United è atteso in casa del Leeds, poi mercoledì 23 l’ottavo di Champions contro l'Atletico Madrid. Per entrambe le sfide, Ronaldo è chiamato alla grande prestazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.