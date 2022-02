Jannik Sinner, il più gelido degli addii: "Dopo molti anni...", le parole con cui ha scaricato coach Piatti

16 febbraio 2022 a

"Dopo molti anni insieme di successi insieme io e il mio team abbiamo deciso di separarci". Con questo tweet Jannik Sinner ha annunciato il divorzio dal suo allenatore Riccardo Piatti. Sinner si sta allenando con Simone Vagnozzi (coach di Marco Cecchinato nella semifinale del Roland Garros 2018), ma il progetto prevede un tecnico straniero e tutti pensano che sarà Magnus Norman.

"Voglio ringraziare Riccardo, Dalibor, Claudio, Andrea, Cristian e Gaia per tutto quello che hanno fatto per me dall'inizio della mia carriera fino a oggi. Soprattutto Riccardo, mi ha insegnato molte cose che resteranno per sempre parte del mio tennis", ha scritto il tennista citando i nomi di tutti i componenti dello staff guidato Riccardo Piatti.

"Molti ricordi speciali ci legano e io ripenserò sempre con affetto al tempo trascorso insieme". Il rapporto fra Sinner e Piatti era cominciato quando Sinner aveva appena 13 anni. Dopo l'annuncio di Sinner, anche la risposta dell'ex coach: "Grato di aver allenato un talento come Sinner e orgoglioso di quanto realizzato insieme", conclude il tennista altoatesino.

