Ferrari, Leo Turrini: "La nuova monoposto? Bellissima, ma...". Il sospetto (e il terrore di un altro anno da incubo)

Ma la nuova Ferrari è in grado di vincere? Dopo la presentazione della nuova monoposto per il mondiale di Formula 1, ci si interroga sulla competitività della vettura. Rivoluzionaria, poiché è stato rivoluzionato il regolamento. Molto bella, molto particolare e completamente diversa dalla Mercedes: insomma, uno dei due team, per forza di cose, ha sbagliato il progetto. La speranza a Maranello e tra i ferraristi, ovviamente, è che l'auto sbagliata non sia la rossa.

Ferrari-Mercedes, "qualcuno ha toppato di brutto": terrore a Maranello, la nuova auto un flop?

A fare il punto su quel che sarà ci prova uno dei massimi esperti di Formula 1 in Italia, ovvero Leo Turrini, che affida le sue riflessioni al Resto del Carlino, con cui collabora, insistendo sulla bellezza della nuova F1-75, così come insiste sull'aggressività e il concetto molto coraggioso. Bene, ma quella Ferrari andrà veloce? Charles Leclerc e Carlos Sainz saranno in grado di competere per il titolo mondiale?

"Lo abbiamo copiato in sette giorni". Ferrari, la (strana) confessione di Binotto: quanti dubbi sulla nuova macchina...

Impossibile dirlo, almeno ad oggi: "La F1-75 sorprende per l’approccio coraggioso, ma le apparenze, mai come stavolta, contano zero. In presenza di un regolamento tecnico drasticamente modificato, decisiva sarà la capacità degli ingegneri di interpretare le norme con sbrigliata fantasia". Insomma, Leo Turrini non si sbilancia. Ma volendo essere maliziosi, dietro quel "ma le apparenze contano zero", forse si cela un pizzico di sospetto. Già auto bella, anzi bellissima. Ma...

