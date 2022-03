Lewis Hamilton, con Camila è finita in malissimo: indiscrezioni, il gesto estremo di lei dopo la rottura

02 marzo 2022 a

Lewis Hamilton è tornato single. Finita la relazione con la sua ormai ex ragazza: la modella Camila Kendra. La domenicana, che sembrava molto presa dal pilota della Mercedes, ci è rimasta molto male, talmente tanto da aver chiuso qualsiasi tipo di rapporto nei suoi confronti, anche sui social. Un gossip sbocciato lo scorso agosto, quando Camila era rimasta nella villa in Colorado del sette volte iridato, documentando il tutto con una serie di foto, in una delle quali indossava persino una delle camicie a quadri di lui. Ma la relazione è durata molto poco, per la delusione di lei.

Prima l'amore, ora il gelo

La notizia data in esclusiva dal Sun, spiega che l’amicizia tra i due ha iniziato a trasformarsi in qualcosa di più, tanto che Camila ha incominciato a provare qualcosa per lui. Abitando nella casa in Colorado del campione, la relazione ha assunto dei connotati romantici. Ma non è durata molto.

Camila non sta più con Lewis e ha smesso di seguirlo anche su Instagram, nonostante, ha scritto ancora il Sun, gli amici di lei pensavano fossero una coppia fantastica. Non è però stato così, e adesso non sono più vicini come un tempo. Mentre in passato Lewis ha detto di volersi concentrare sul lavoro, dopo la fine della storia con Nicole Scherzinger, durata ben sette anni. Lo stesso Hamilton aveva ammesso di volersi dedicare maggiormente al lavoro. E per la povera Camila ora non c’è più niente da fare.

