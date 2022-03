Inter, Lautaro Martinez "scippato" all'Argentina? La trattativa prima del big-match con la Juve

03 marzo 2022 a

La Salernitana, poi Liverpool, Torino e Fiorentina, prima dell'ultima sosta per le Nazionali. Quindi, la super sfida con la Juventus, al momento in programma per il 3 aprile, dove i calciatori rientrati dal Sudamerica hanno spesso pagato dazio con parecchia stanchezza fisica. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’Inter chiederà che Lautaro Martinez e Correa non vengano convocati dall’Argentina, per così concentrarsi sul resto della stagione con l’Inter. La selezione di Scaloni, infatti, è già qualificata ai mondiali e tra 26 e 30 marzo affronterà prima il Venezuela, fanalino di coda, e in trasferta l’Ecuador. Perché dunque sprecare energie, quando l’Inter è in piena lotta con Napoli e Milan (e chissà se anche la Juve) per lo Scudetto e la Coppa Italia?

Per Lautaro si tenta il colloquio, per Vecino-Sanchez-Vidal no - La voglia non è dunque quella di tornare in Italia, dall’Argentina, con a ridosso la sfida dell’Allianz Stadium contro la squadra di Massimiliano Allegri. Per questo, con le pre-convocazioni che devono ancora arrivare, l’Inter si muoverà perché a Lautaro venga risparmiata una trasferta logorante. Poi la palla passerà allo stesso giocatore e alla Federcalcio argentina (Afa). La speranza dei nerazzurri è che, pur sapendo quanto tiene alla nazionale, lo stesso Toro – peraltro diffidato, così come in campionato e in Coppa Italia – preferisca sfruttare l'unica finestra possibile per tirare il fiato e rimettersi in piena forma. Diversa la situazione per l'uruguaiano Vecino e per i cileni Sanchez e Vidal, scrive La Gazzetta dello Sport, che a fine mese si giocano un Mondiale a serio rischio soprattutto per la Roja, attualmente sesta. Passano infatti le prime 4, mentre la quinta va allo spareggio contro una qualificata di Oceania, Asia e Nord America.

