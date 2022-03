Max Verstappen, l'imperatore: rinnovo di contratto a cifre mostruose, quanti milioni incassa all'anno

03 marzo 2022 a

Un contratto milionario. Quello che Max Verstappen si è meritato dopo la vittoria dello scorso Mondiale di F1 ai danni di Lewis Hamilton. La star olandese di F1, pilota della Red Bull, guadagnerà una cifra intorno ai 40 milioni di euro all'anno: numeri che solo Lewis Hamilton oggi percepisce nel Circus. Così aveva annunciato a fine febbraio il De Telegraaf, mentre oggi è arrivata l’ufficialità. Nel mese scorso, il consulente per Milton Keynes, il dottor. Helmut Marko, ha confermato che la scuderia era in trattativa con Max per il nuovo accordo. Ora la firma sul contratto, che partirà dal 2023 e avrà valore per altri cinque anni, ovvero fino al 2028.



Le parole di Verstappen e Horner

Lo stesso Verstappen ha commentato il rinnovo dicendo: "Scegliere di restare qui è stato facile perché amo questo team. L'anno scorso è stato incredibile e abbiamo raggiunto l'obiettivo del 2016. Ora dobbiamo mantenere il numero 1 sulla macchina il più a lungo possibile".

In passato, invece, aveva detto di amare “davvero di far parte di questa squadra”, che non “c’è alcun motivo di andarmene e voglio continuare a correrci per molto tempo”. Oggi sono arrivate anche la parole del team manager Red Bull, Christian Horner: "Questa è una vera dichiarazione di intenti: abbiamo una strategia a lungo termine e questo lo dimostra. Con il nuovo motore a partire dal 2026 volevamo avere il miglior pilota in griglia per quell'auto".

