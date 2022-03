Cristiano Ronaldo, gira una foto sconvolgente: "A forza di toccarlo...", com'è ridotto il pene del portoghese

Lorenzo Pastuglia 07 marzo 2022 a

Cristiano Ronaldo non era presente al derby perso dal suo United contro il City di Guardiola per 4-1. E così, a Manchester sono scoppiate le polemiche e i sospetti su un possibile rapporto in crisi tra il portoghese e la sua squadra. Il 37enne ex Juve non era alla sfida dell’Etihad, ma è tornato in Portogallo per curare il suo infortunio all’anca. Proprio dal suo Paese, oggi, emerge una storia divertente e al limite del surreale. La statua a lui dedicata a Funchal, nell’arcipelago di Madeira, dove l’asso portoghese è nato nel 1985 e cresciuto, è infatti stata danneggiata. Colpa delle “parti basse” di CR7, tanto apprezzate soprattutto dalle turiste in visita.

Realizzata nel 2014 dall’artista Ricardo Veloza, la statua di CR7 – alta 3,4 metri e dal peso di 800 kg – ha molto successo a Funchal, al contrario del busto di Ronaldo, realizzato ancor prima e tanto criticato per la scarsa somiglianza con il giocatore dello United. Ma la zona del pene è ora a rischio, dato che si trova a un’altezza perfetta per i visitatori in posa: migliaia di persone si sono così immortalate sui social nell’atto di “sfregare” le parti intime, che alla fine, per colpa del grasso rilasciato dalle mani, sono diventate più lucide rispetto al resto del corpo della statua.

Così, quello che per molti dovrebbe essere un gesto scaramantico, ha portato al contrario a un danneggiamento della statua dedicata a CR7. "Volevo solo una sua foto da inviare alla mia famiglia - ci ha scherzato una turista, che ha rilasciato alcune battute al Sun - Ma appena l'ho inviata al gruppo WhatsApp di famiglia tutti hanno iniziato a ridere. Non hanno potuto fare a meno di notare l'area ben strofinata tra le sue gambe".

