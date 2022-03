Cristiano Ronaldo al campo d'allenamento con le guardie del corpo: panico-Rangnick (e le voci su Messi)

Lorenzo Pastuglia 09 marzo 2022 a

Cristiano Ronaldo-Manchester United: c’è aria d’addio? Dopo il ritorno in Portogallo di CR7 lo scorso weekend per curare l’infortunio all’anca, saltando — così la sfida dell’Etihad Stadium, il derby perso dai Red Devils per 4-1 contro il City di Pep Guardiola — secondo gli inglesi di Football Transfer a fine anno l’ex Juve farà le valigie e si trasferirà a Parigi, per andare a a creare una coppia da sogno al Psg con Leo Messi. Ormai i rapporti con lo United sarebbero letteralmente ai ferri corti e la posizione in classifica, con il sogno Champions sempre più lontano, non farebbe che acuire i malumori di CR7.

A sorpresa, martedì Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Carrington, scortato da due guardie del corpo, come ha fatto sapere Marca. Mentre Football Transfer spiega che la decisione di lasciare lo United sarebbe definitiva se la squadra inglese non dovesse qualificarsi per la prossima Champions League. A quel punto, la priorità sarebbe firmare con il Psg, dove andrebbe presumibilmente a sostituire Mbappé (che potrebbe finire al Real Madrid) e a formare il tridente con Messi e Neymar. All'allenamento, Ronaldo non ha scambiato neanche una parola con Rangnick, solo sguardi. Ha concluso per ultimo la seduta ed è uscito dal campo sempre accompagnato da due membri della sua sicurezza privata.

E non solo Football Transfert, perché anche il più celebre The Sun ha titolato martedì con due parole eloquenti: "Ron the Legend", con le ultime tre lettere (End) colorate e in risalto per dire che l'avventura dell'ex Juve al Manchester United è giunta al capolinea.

