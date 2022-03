Matteo Berrettini, addio ad Ajla Tomljanovic? L'indizio e i sussurri: perché è finita malissimo

11 marzo 2022 a

Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic si sono lasciati? Una delle più belle coppie del circuito tennistico professionale potrebbe essere arrivata al capolinea. Per ora ci sono soltanto degli indizi social, che però di questi tempi bastano e avanzano per scatenare le voci di gossip. La 28enne tennista croata naturalizzata australiana ha infatti smesso di seguire Berrettini su Instagram e ha anche rimosso tutte le foto di coppia.

Per il romano invece sembra essere tutto normale: le foto con Ajla sono sempre lì, così come il “follow” al profilo della compagna (ex?). Tra l’altro i due dovrebbero essere in uno dei rari momenti dell’anno in cui i loro impegni professionali coincidono: Berrettini si è allenato in Florida, dove vive la Tomljanovic per prendere parte al torneo di Indian Wells, il primo dopo l’infortunio agli addominali patito ad Acapulco. Proprio alla vigilia di un impegno importante, le voci di gossip stanno correndo senza freni.

Non resta che attendere una presa di posizione da parte dei diretti interessati: di certo gli indizi social danno da pensare. Matteo e Ajla stanno insieme dal 2019 e hanno solidificato il loro rapporto grazie al lockdown, che gli ha consentito di vivere parecchio tempo assieme a Boca Raton.

