Milan, l'obiettivo è Berardi: per Maldini e Massara c'è il tesoretto Hauge

Esterno cercasi nel 4-2-3-1 per la prossima stagione. Messias sta facendo un buon campionato, Saelemakers è affidabile, ma andare a rinforzare quel reparto per il Milan è fondamentale. Lo sanno Maldini e Massara, che pensano come sulla destra ci sia bisogno ancora di gente di qualità. Secondo Tuttosport, il nome è quello di Domenico ‘Mimmo’ Berardi, già inseguito la scorsa estate e in uscita dal Sassuolo, con contratto in scadenza nel 2024.

Berardi non venduto a meno di 30-35 milioni, occhio alla Fiorentina - Un giocatore che sta facendo molto bene in Emilia, e che ha peraltro segnato al Milan nell’andata di questo campionato vinta a San Siro (1-3). Che ha inoltre convinto Roberto Mancini, tanto da portarlo agli scorsi Europei estivi vinti in finale contro l’Inghilterra, per poi tenerlo in pianta stabile nella rosa. Il Sassuolo, che lo ha trattenuto sette mesi fa, gli ha di fatto promesso di liberarlo in caso di offerta adeguata, per una cifra che si aggiri tra i 30 e i 35 milioni. Costi congrui per un giocatore nel pieno della sua maturità (27 anni) e con uno score finora di 12 gol e 14 assist in campionato. Ma occhio alla concorrenza della Fiorentina. In estate, poi, il club di via Aldo Rossi cercherà di chiudere con il Lille per Sven Botman e Renato Sanches, e c’è il Gallo Belotti che non rinnova con il Toro e strizza l’occhio al Milan.

Hauge bene a Francoforte, cifra del riscatto ottima per il Milan - Intanto, arrivano buone notizie dalla Germania, perché l’ex Hauge sta facendo bene all’Eintracht Francoforte, realizzando finora in stagione 23 presenze, con tre reti e un assist. Arrivato due stagioni fa a Milano dal Bodo Glimt per 4,5 milioni, l'accordo con il club di Francoforte è stato trovato la passata estate per un prestito con diritto di riscatto alla salvezza sulla base di 10 milioni di euro più bonus, che possono arrivare a circa 12, ricorda Calciomercato.com. Generando una cifra importante, circa 8 milioni, per il bilancio del Milan, da investire poi nel mercato estivo.

