Gigio Donnarumma si siede in panchina? E i tifosi del Psg lo umiliano: gode Keylor Navas, choc a Parigi

Lorenzo Pastuglia 14 marzo 2022 a

a

a

Alla fine dice che con il Psg “va tutto bene”, ma gli ultimi giorni vissuti da Gigio Donnarumma a Parigi non sono per nulla stati sereni. Il tutto segue i malesseri già manifestati in alcune interviste passate, dove ha sottolineato la sua mancanza dell’Italia. Intanto, dopo la rocambolesca eliminazione contro il Real di mercoledì scorso, il Paris Saint-Germain ha superato agilmente per 3-0 il Bordeaux di Yacine Adli (futuro centrocampista del Milan), ma i tifosi allo stadio del Parco dei Principi non hanno accolto bene la squadra. Tra i contestati, anche il portiere della Nazionale, bersagliato dai fischi, che si è accomodato in panchina nella logica dell’alternanza di Mauricio Pochettino, per lasciar spazio a Keylor Navas.

Gigio Donnarumma, ecco perché nessuno difende l'azzurro: no, le papere non c'entrano...

Fischi a Gigio, applausi a Navas e Mbappé - Il portiere ex Real, al contrario di Donnarumma, è stato applaudito e sostenuto dai tifosi, che non hanno ancora digerito l’eliminazione della squadra dalla Champions League. Un chiaro segnale di chi è il preferito tra i pali per i tifosi parigini. Come Navas, l’unico sostenuto poi è stato Kylian Mbappé, che ha segnato sia a Madrid (il suo gol non è bastato per i quarti) sia domenica nella rete del momentaneo 1-0. Poi solo una pioggia di fischi, con la società che si è vista costretta ad aumentare il volume della musica trasmessa nell’impianto sportivo per coprirli. Insomma, una notte da incubo per la squadra del presidente qatariota Al-Khelaifi. E una serata da dimenticare, come mercoledì scorso, per Gigio Donnarumma.

Donnarumma "becchino"? Dopo gli insulti, la reazione clamorosa: "Addio Psg. La nuova squadra è..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.