George Russell, lo sfregio alla Ferrari: "Non sono eccezionali. Penso che...". Mercedes, il baby fa il bullo

La Mercedes ha concluso i test pre-stagionali di Formula 1 non con il miglior tempo. Nell'ultimo giorno di prove in Bahrain, il team tedesco ha lavorato sodo sul fondo della W13 per cercare di diminuire l'effetto che fa sobbalzare le vetture sui rettilinei e mette a dura prova anche i piloti. George Russell e Lewis Hamilton hanno così parlato di Red Bull e Ferrari favorite per le prime gare della nuova stagione. "Penso che sia stato abbastanza produttivo ma allo stesso tempo molto intrigante", ha dichiarato Russell al termine dell'ultima giornata di test di Sakhir.

"Ovviamente c'è molto da imparare su queste nuove auto 2022, con nuovi pneumatici. Ovviamente è abbastanza chiaro alcuni dei problemi che molte squadre affrontano con il porpoising (l'effetto sobbalzo, ndr), e stiamo solo cercando di andare avanti. Penso che abbiamo superato tutto, non abbiamo avuto molti problemi di affidabilità e siamo andati avanti con il programma. Da quel punto di vista, è stato positivo", ha continuato Russell.

Russell ha parlato degli avversari: "Non penso che siano eccezionali, ma non penso che siamo così competitivi come probabilmente vorremmo, se vogliamo essere onesti. Penso che la Ferrari e la Red Bull siano in una sorta di posizione naturale, e noi siamo solo un passo, il loro delta dalla parte anteriore al centro gruppo e alla parte posteriore è probabilmente corretto. Siamo solo un po' più indietro di quanto vorremmo. Credo che i ragazzi arriveranno in fondo. Penso che ci sia del potenziale. Abbiamo solo bisogno di trovare un modo per sbloccare quelle prestazioni", ha concluso Russell.

