Franck Kessie condannato, patteggia 2 mesi: documenti falsi, stangata sul centrocampista

Per Franck Kessie prima la notizia della condanna, poi l’ufficialità (manca solo l’annuncio) del suo addio al Milan. Per lui un lunedì particolare, quello del 21 marzo, ma quello che è certo, da poche ore, è che il centrocampista rossonero dirà addio alla squadra di Pioli al termine della stagione, per poi accasarsi nel Barcellona di Xavi e giocare nella Liga spagnola. L’ivoriano ex Atalanta ha deciso intanto per il patteggiamento della condanna di due mesi a Milano, per il reato di “sostituzione di persona in relazione ad una presunta patente falsa, che avrebbe mostrato durante un controllo in strada”. Come riporta SportFace, la sanzione è stata ratificata questa mattina dal giudice dell'undicesima penale, Lorella Trovato.

La pena commessa da Kessie nel 2020

Due anni fa, il centrocampista ivoriano venne fermato dalle forze dell'ordine per un controllo di routine. Kessie era alla guida della sua auto con a bordo un'altra persona. Nel momento del controllo, il documento mostrato non era suo, ma di un'altra persona. Da qui il patteggiamento per sostituzione di persona a due mesi, con le attenuanti della giovane età (all’epoca era 23enne) e del fatto che fosse incensurato.

Kessie-Barça, tutto fatto: addio al Milan dopo cinque stagioni

In serata, poi, e a Sky Sport, Gianluca di Marzio ha dato l’ufficialità tanto temuta dai tifosi del Diavolo: "Kessie ha già effettuato le visite mediche con il Barcellona a Lugano nei giorni scorsi e ha già firmato il contratto con il club catalano. Il contratto è di 4 anni a 7 milioni di euro l'anno, bonus facili compresi”. Addio dunque certo per l’ex giocatore dell’Atalanta, che dirà addio al club di via Aldo Rossi dopo cinque stagioni.

