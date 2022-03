Nazionale italiana, due positivi all'arrivo a Coverciano: pure il Covid sulla strada verso Qatar 2022

22 marzo 2022 a

Brutte notizie per la Nazionale italiana a due giorni dalla sfida con la Macedonia del Nord. Nel corso dei controlli preventivi che si svolgono all’ingresso del raduno azzurro sono stati rilevati due casi di positività al Covid tra i membri dello staff: la Figc ha reso noto che le persone colpite dal virus sono state isolate, per loro è già stato organizzato il rientro in sede.

Per il momento viene specificato che non ci sono calciatori o membri dello staff tecnico positivi. Però altri casi di positività relativi allo staff organizzativo di supporto alla Nazionale sono emersi all’arrivo del personale a Coverciano: anche in questo caso i soggetti interessati sono stati isolati e non ammessi al centro tecnico. Per il momento quindi pericolo sventato: il Covid non dovrebbe incidere sulla partita che si giocherà giovedì a Palermo contro la Macedonia del Nord, primo ostacolo da superare nel percorso verso il Mondiale di Qatar 2022.

Intanto Marco Verratti, uno dei leader di questo gruppo, ha parlato dell’imminente playoff: “Stesso entusiasmo, stessa allegria, dobbiamo aiutarci e stare uniti come durante l’Europeo: così siamo arrivati lontano ed è quello che sappiamo fare meglio. Proprio allora abbiamo dimostrato che in questa squadra sono tutti importanti, conta il gruppo. Non possiamo permetterci di stare fuori dal Mondiale, ma siamo abituati a giocare con questa pressione”.

