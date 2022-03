Milan, addio: Alessio Romagnoli torna a casa? Pressing di Lotito, "l'accordo con la Lazio a un passo"

Lorenzo Pastuglia 24 marzo 2022 a

Se Franck Kessie ha già svolto le visite mediche per il Barcellona a Lugano, Alessio Romagnoli dovrebbe essere il nuovo perno della difesa della Lazio. Il difensore del Milan, infatti, dirà molto probabilmente addio al club rossonero alla fine della stagione. Niente rinnovo e il tempo passa, e per l’ex Sampdoria e Roma c’è la possibilità sì di ritornare nella Capitale, ma giocando per il club del suo cuore. Scrive il Corriere dello Sport che il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, è oramai in pressing da settimane per chiudere con il giocatore. L’offerta, rilanciata nelle scorse settimane, si è attestata sui 3,2 milioni di euro più bonus a stagione. Il contratto sarebbe di cinque anni.

Nuovo incontro a breve

Tra la Lazio e il giocatore, scrive ancora il quotidiano romano, l’accordo sull’ingaggio ci sarebbe, e si starebbe lavorando sui dettagli. Va stabilita anche la commissione agli agenti che lo rappresenta, un ‘classico’ quando un giocatore si muove a zero. È uno dei passi mancanti per avvicinare le parti alla chiusura dell’operazione. La volontà di chiudere intanto c’è da entrambi i lati, e i contatti tra Lazio e l’agente Raiola continueranno anche nelle prossime settimane, tanto che preso un nuovo incontro in calendario verrà programmato, forse per la chiusura definitiva.

I numeri di Romagnoli in stagione

Quest’anno meno partite per Romagnoli, con il difensore che ultimamente è chiuso dalla crescita di un grande Kalulu, in gol nel match vinto contro l’Empoli. Nel girone d’andata, invece, la coppia titolare era Tomori-Kjaer, prima che il danese si rompesse il legamento del ginocchio a Marassi contro il Genoa. Romagnoli finora ha giocato 18 partite, segnando una rete in campionato (contro il Sassuolo), condite da quattro ammonizioni e un’espulsione, sempre contro i neroverdi di Dionisi. Per il difensore, anche cinque presenze in Champions League e due in Coppa Italia.

