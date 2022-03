George Clooney vicino al Derby County investe nel calcio: "Interesse cresciuto negli anni"

27 marzo 2022 a

Fallito il tentativo di acquistare il Malaga, squadra attualmente nella seconda divisione spagnola, come socio di un gruppo di cui faceva parte anche il collega Antonio Banderas, George Clooney ci riprova. L'attore americano con villa sul Lago di Como si sta appassionando sempre di più al calcio e ora fa sapere, intervistato dal Sun, di essere pronto a dare una mano, e magari a rilevare, il Derby County, squadra attualmente in Championship (la serie B d'Oltremanica) dove ha come manager Wayne Rooney, ma che in passato ha vinto due titoli inglesi e una Coppa d'Inghilterra.

"Il Derby ha una storia fantastica, una grande squadra e sono sicuro che avrà anche un futuro luminoso - le parole di Clooney riportate dal 'Sun'-. So che ci sono stati dei problemi negli ultimi tempi, ma non c'è nulla che non possa essere risolto. Il mio interesse per il calcio è cresciuto negli ultimi anni, e qualche tempo fa mi è stato anche chiesto se volevo far parte di un gruppo per acquistare il Malaga in Spagna. Era una prospettiva eccitante, ma non è andata in porto. Forse possedere una squadra di calcio è la cosa migliore, chissà che un giorno non ci riesca".

