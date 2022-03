Max Verstappen, colpo basso: "Il trucchetto di Charles Leclerc", accusa la Ferrari di giocare sporco

28 marzo 2022 a

“Il duello con Charles Leclerc? Ho cercato di passarlo, ma non è stato semplice, e poi Charles mi ha fatto un po’ ‘un trucchetto’ all’ultima curva”. Rivali sin da piccoli sui kart e anche oggi in pista, ma con rispetto. Seppur Max Verstappen una frecciatina, dopo la vittoria in Arabia Saudita, l’abbia mandata eccome al ferrarista: “La battaglia è stata molto serrata davanti, abbiamo cercato di giocarcela a lungo termine. Loro erano molto veloci in curva, noi in rettilineo — ha aggiunto il Campione del Mondo in carica —. Però le gomme si degradano abbastanza rapidamente qui, e si è visto alla fine che avevamo un po’ più di passo”.

Verstappen: “Nel 2022 più complicato ‘programmare’ il sorpasso”

Quindi, la frase sul “trucchetto”. Quando Leclerc lasciava passare Verstappen all’ultima curva, per poi così usare il Drs sul rettilineo: “Charles era costantemente in zona Drs — ha detto Max —. Poi c’è stata la bandiera gialla negli ultimi giri e bisogna capire quanto alzare il piede, anche quello è stato difficile”.

E ancora: “Alla fine però abbiamo dato un nuovo inizio alla nostra stagione. Strategia Drs? Quando vai vicino con queste nuove macchine riesci comunque ad avere una buona uscita — ha concluso l’olandese della Red Bull —. Questo però rendere più complicato fare il passaggio dell’ultima curva rispetto all’anno scorso. Quindi è più complicato ‘programmare’ il sorpasso”, ha concluso Verstappen. Comunque sia, se il buongiorno si vede dal mattino, il duello tra il monegasco e l'olandese potrebbe rendere quella appena iniziata una delle stagioni di Formula 1 più avvincenti della storia recente.

