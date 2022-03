Gigio Donnarumma "sdoppiato": "Il suo vero limite tecnico", la prima bordata del Corsera

31 marzo 2022 a

Gigio Donnarumma: l’errore di Madrid a quelli con la Nazionale (l’ultimo di Under in Turchia in particolare) hanno certificato un mese da incubo per il campano. Per il Corriere della Sera è come vedere “due portieri in uno: quello fenomenale e quello maldestro. Quello che usa l’istinto e diventa un muro. E quello che fa la figura di uno qualsiasi, perché una crepa gli avversari la trovano sempre”. Quest’ultima è la versione che la Nazionale non vuole, e il miglior giocatore dell’Europeo negli ultimi sei mesi ha fatto un passo indietro evidente: “Una crisi di crescita accompagnata da una mancanza di leadership — ha criticato ancora il Corsera — Donnarumma non parla quasi mai e l’unica volta che l’ha fatto in conferenza stampa, prima della sfida di Nations con la Spagna, ha riacceso gli animi dei tifosi milanisti, che l’hanno fischiato a San Siro”.

Gigio, l’unico limite sei tu - Per fortuna, in Turchia Gigio si è riscattato con due parate spettacolare: la prima sull’ex compagno Calhanoglu, e soprattutto quella nel finale su colpo di testa di Dursun che ha salvato la vittoria. Un grande intervento, che lascia intendere una cosa: “Quando deve agire d’istinto e sui palloni alti, Gigio è al top — è scritto ancora sul quotidiano milanese — mentre sui palloni più bassi e sul gioco al piede è rivedibile, come si è visto nella palla rubata da Benzema al Bernabeu che ha fatto crollare il Psg”.

Le occasioni di riscatto con la Nazionale di Mancini saranno tra due mesi contro l’Argentina a Wembley, e quindi con Germania e Inghilterra in Nations. Poi sarà la volta del mercato estivo, e chissà che il campano non possa far il suo ritorno in Italia, con la Juve che lo ha sempre apprezzato. “L’importante — conclude il Cosera — è che lo sdoppiamento finisca in fretta, l’unico limite è lui stesso”.

