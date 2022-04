Qatar 2022, Italia ripescata ai mondiali? Parla la Fifa: ecco come stanno le cose

01 aprile 2022 a

Ancora una volta fuori dai Mondiali, come quattro anni fa contro la Svezia. La Nazionale di Roberto Mancini ha dovuto smettere di sognare giovedì 24 aprile contro la Macedonia del Nord, che ha poi perso la finalissima di Porto contro il Portogallo, volato in Qatar. I nostri hanno poi vinto la sfida di consolazione contro la Turchia (2-3 martedì), per avere qualche punto in più nel ranking. Ma la ferita aperta rimarrà per molto tempo, anche al presidente della Fifa, Gianni Infantino: “Mi viene proprio da piangere, per tutti gli italiani è triste, è il secondo Mondiale di fila al quale non partecipano gli azzurri — ha sottolineato ai microfoni di RaiSport —. E se si qualificano al prossimo Mondiale saranno 12 anni di assenza”.

Lo stesso Infantino ha poi ricordato il suo passato: “Penso a quando ero ragazzino io, le emozioni col Mondiale del ‘78 e l’82 (quest’ultimo vinto in Spagna dalla Nazionale di Bearzot, ndr), sono cose che ti fanno innamorare del calcio. È triste per i ragazzi italiani. Ma questo è: si qualificano in 32, il Mondiale è ogni 4 anni, per adesso…”. E non ci sono le speranze di un possibile ripescaggio in caso di esclusione dell’Iran (per il caso delle donne lasciate fuori dallo stadio), come ha assicurato Evelina Christillin, membro europeo della Fifa: “Mercoledì in Qatar abbiamo avuto il consiglio della Fifa e oggi abbiamo fatto il Congresso, con tutte le delegazioni collegate compresa quella iraniana — ha detto la 66enne dirigente italiana a Un Giorno da Pecora —, né ieri né oggi si è parlato di una loro esclusione dal Mondiale”.

Sempre Christillin ha poi aggiunto a Un Giorno da Pecora: “Non si è fatto nessun riferimento a quanto avvenuto in Iran e, comunque, se pure fossero stati esclusi al loro posto sarebbe entrata una squadra asiatica”. Per poi concludere: “Togliamoci dalla mente che l'Italia possa andare al Mondiale. Impossibile che la nostra Nazionale venga ripescata, è solo un wishful thinking (un’utopia, ndr)".

