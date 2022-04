Milan, addio Franck Kessie? Ecco il rimpiazzo: dalla Francia il nome che delude i tifosi rossoneri

05 aprile 2022 a

Il rapporto tra Franck Kessie e il Milan è agli sgoccioli. Dopo le parole d’amore per i rossoneri sventolate alla Gazzetta dello Sport dalle Olimpiadi di Tokyo scorsa estate, infatti, l’ivoriano ha svolto scorsa settimana le visite mediche a Lugano per il Barcellona. Dal prossimo anno, il centrocampista sarà così alla corte di Xavi e giocherà al Camp Nou. Per il club rossonero, dunque, serve un’alternativa. Se il nome principale, lo sappiamo già, gioca ora nel Lille, Renato Sanches, la trattativa con il centrocampista non è facile per le alte pretese sull’ingaggio dell’ex Bayern Monaco. Ecco, così, che il tandem Maldini-Massara pensa a un nome di riserva, nel caso la trattativa con il portoghese naufragasse.

Ex Udinese, Fofana nella lista di Maldini-Massara

Se sono certi gli arrivi a Milanello di Tommaso Pobega, che domenica sera affronterà il Milan con il Torino al Comunale, e di Yacine Adli, acquistato scorsa estate e in arrivo a luglio dal Bordeaux, il nome giusto secondo la stampa francese è di Seko Fofana. Una vecchia conoscenza di A, dato che il 26enne centrocampista ha giocato fino all’estate 2020 nell’Udinese, mentre oggi combatte in campo con la maglia del Lens e ne è pure il capitano.

Fofana, che numeri quest’anno in Ligue 1!

Fofana quest’anno è autore di un campionato superlativo, con sette gol in 29 presenze in Ligue 1. E con uno stipendio che sarebbe in linea coi parametri Elliott, per un costo di cartellino nettamente inferiore ai 25 milioni che il Lille chiede per Renato Sanches (per Trasfermarkt, Fofana vale sui 20 milioni). Maldini e Massara ci ragionano per la prossima stagione: il portoghese resta sempre il preferito della dirigenza, ma mai dire mai per l’ex Udinese…

