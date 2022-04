Milan, la pazza idea Marco Asensio: "Primo contatto", colpaccio-Real per i rossoneri?

07 aprile 2022 a

Milan, in estate si ripesca in casa Real Madrid? Secondo voci dalla Spagna, i rossoneri fanno sul serio per Marco Asensio. Tanto che nelle settimane scorse c'è stato già un primo vertice con l'entourage del giocatore, nel quale è stata presentata una seria proposta. E lo spagnolo ha definito l’interesse con orgoglio, considerando un futuro a Milano come un’opzione, nonostante ci siano anche offerte di un paio di club inglesi, tra cui l’Arsenal. Al momento, il centrocampista dei Blancos non ha preso alcuna decisione, ma la prenderà solamente a fine stagione, una volta che avrà più chiaro il ruolo nel Real Madrid di Florentino Pérez. Senza garanzie tecniche, allora meglio cambiare aria.

Asensio-Real, rinnovo non arriva. Milan alla finestra

Ma la concorrenza è tanta e si vede: il possibile arrivo di Mbappé, l’intoccabile Benzema, Vinicius e Rodrigo. Con un contratto in scadenza nel 2023, l’offerta di contratto da parte del Milan può essere come quella dei Blancos — 5 milioni, con deroga sui bonus —, già presentata al giocatore da gennaio, per evitare di perderlo a zero l’anno prossimo. Il club spagnolo vuole una risposta entro la fine del campionato, perché se arrivasse una richiesta dall'estero verrebbe presa in considerazione.

Asensio, occasione Milan per riprendersi la Spagna

Se finisse sul mercato, il club non valuta Asensio meno di 30 milioni, cifra che Maldini potrà trattare sicuramente con il Real, con il quale i rossoneri sono in buoni rapporti. Il Milan, per il giocatore, potrebbe essere una seria occasione per riprendersi la Nazionale spagnola in vista dei Mondiali in Qatar dei prossimi novembre e dicembre. Il giocatore ha infatti perso “La Roma” negli ultimi tempi. Acquistato dal Real Madrid nel 2015, quando era un giocatore del Maiorca, anche la Roma a quell’epoca lo stava trattando.

