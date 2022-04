Aleix Espargarò, prima vittoria dopo vent'anni? Il gesto clamoroso: cosa si fa tatuare

Lorenzo Pastuglia 08 aprile 2022 a

Quella vittoria in Argentina entrata nella storia. Primo successo sia per lui, che per la sua Aprilia in classe regina di MotoGP, dopo tanti anni di difficoltà. E ora Noale sì che c’è, e se la può battere lì davanti, dove merita di stare dopo anni di duro lavoro. Per Aleix Espargaró, il trionfo di Termas de Rio Hondo andava ricordato non solo nella mente. E prima di volare al Cota di Austin, per il quarto appuntamento di stagione, lo spagnolo ha voluto farsi incidere sulla pelle un ricordo della gara conquistata, portando con sé il brivido di quell’emozione provata nel pomeriggio argentino di domenica scorsa.

Espargaro, la parola “resilienza” sulla pelle

Il pilota di Granolleres, infatti, si è presentato in un centro tatuaggi della città texana insieme al suo fido assistente Joan Lacueva, che ha accompagnato Espargaró per tutta la sua carriera sportiva, fino all’ultima gara di Termas de Rio Hondo. I due hanno deciso di tatuarsi la parola “resilienza”, accompagnata dalla data dello storico successo: il 3 aprile 2022. Un termine che spiega molto bene la sofferenza fatta dallo spagnolo per centrare un successo dopo tanti anni di difficoltà, seguendo il podio conquistato a Silverstone nel 2021.

Su Instagram, poi, ha mostrato a tutti i suoi fan il tattoo, con questa didascalia: “Resilienza — è scritto —. Qualità che permette ad alcune persone che vengono colpite duramente dalla vita di tornare più forti che mai, piuttosto che lasciare che il fallimento abbia la meglio”. Anche l’Aprilia gli ha risposto sul social, con una bella emoticon del cuore.

