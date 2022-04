Cristiano Ronaldo rovinato: "Criminale, come ha ridotto il mio bimbo". Dalla madre, altre foto-choc: il portoghese è finito?

12 aprile 2022 a

a

a

La sconfitta contro l’Everton per 1-0 lo ha fatto arrabbiare non poco. E alla fine Cristiano Ronaldo è esploso nel post-partita, reo di un brutto episodio che ha scatenato diverse critiche: il portoghese, infatti, ha completamente perso la testa, distruggendo il telefono a un tifoso 14enne avversario mentre stava andando nel tunnel per gli spogliatoi. L’ex Juve si è poi scusato sui social, mentre la mamma del giovane si è sfogata con la stampa inglese: “(Mio figlio) Ha filmato tutti i calciatori dello United che passavano e poi ha abbassato il telefono inquadrando la gamba sanguinante di Ronaldo — ha spiegato al Liverpool Echo —. Non ha neppure fiatato, ma CR7 gli ha preso il telefono e mio figlio è rimasto scosso e ha pianto, non riusciva ad accettare quello che era successo”.

Cristiano Ronaldo fuori controllo, come sfregia il ragazzino autistico. Il gesto che segna la fine della sua carriera | Guarda

Il posto contro Ronaldo della donna

La stessa donna, di nome Sarah Kelly, ha poi pubblicato su Facebook anche le foto delle contusioni rimediate dal ragazzo. "Sono scioccata che un giocatore professionista possa assalire un bambino in questo modo — ha scritto in un post diventato virale, in cui mostra anche ciò che rimane del telefono del figlio —. Calciatori del genere sono veri e propri criminali. Anche lui è padre, come si sarebbe sentito se fosse successo ai suoi figli?". Mentre la polizia del Merseyside continua ad indagare, la donna ha anche lanciato un appello a chiunque sia in possesso di ulteriori foto o video dell'accaduto.

CR7, non è il primo brutto gesto…

Per CR7 non è la prima volta. Il 29 novembre 2010 quando vestiva la maglia del Real Madrid, infatti, ha spintonato in partita Pep Guardiola (allora allenatore del Barcellona, ndr), e da qui l’inevitabile caos tra i giocatori in campo. Un gesto arrivato nella partita che rimarrà sempre negli annali per la famosa “manita” catalana ai Blancos di Mourinho, sconfitti per 5-0 al Camp Nou. Un altro episodio analogo, quindi, è avvenuto nel gennaio 2015, quando il portoghese ha colpito al volto con un pugno il giocatore del Cordoba, José Angel Crespo. Dopo questo episodio l’espulsione è stata immediata e inevitabile.

Cristiano Ronaldo, ecco la "paghetta" a Georgina: indiscrezioni sconcertanti sull'assegno mensile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.