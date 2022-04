Max Verstappen, crisi di nervi: "Troppo lontano. Il mondiale... ?", lo schiaffo alla sua Red Bull

13 aprile 2022 a

Sul fatto che Max Verstappen sia un pilota clamoroso, fortissimo, non ci sono dubbi. Non a caso, nonostante l'ultimo controverso Gp della scorsa stagione, è il campione del mondo in carica, lui e la sua Red Bull. Ma non ci sono parimenti dubbi sul fatto che Mad Max abbia una fastidiosa tendenza alla lamentela: si pensi ai team-radio, oppure al vittimismo sfoggiato in diverse interviste.

E questa lamentela, dopo le prime tre gare con doppio ritiro, esplode in tutto il suo fragore. Già, perché l'olandese sembra essersi già arreso, sembra aver già gettato la spugna. "Non vincerò il mondiale 2022", ha tagliato corto dopo il ko in Australia. In effetti, la sua Red Bull honda in questo momento ha parecchi problemi di affidabilità, oltre a sembrare un poco meno veloce della Ferrari.

E così, ecco la lamentela di Verstappen: "Sono troppo distante dalla vetta e sarà molto difficile recuperare", ha aggiunto il capione del mondo, staccato 71 a 25 in classifica generale rispetto a Charles Leclerc, che occupa la prima piazza. Parole, quelle di Max, a cui fanno eco quelle di Chris Horner: "Se vuoi vincere un titolo iridato queste cose non devono verificarsi", ha detto il team principal della Red Bull. Insomma, c'è già aria di resa. O forse di una resa che è soltanto strategica: mancano ancora venti gare, parlare di campionato già finito o dell'impossibilità di rientrare in lizza appare francamente azzardato (e poco credibile).

