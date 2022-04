Giampaolo a picco: Samp ko con la Salernitana (e ora la salvezza...). Udinese a valanga sull'Empoli

16 aprile 2022 a

a

a

Sampdoria-Salernitana 1-2

Grande prestazione di squadra della Salernitana, che al 4' passa subito in vantaggio: angolo di Mazzocchi e colpo di testa vincente di Fazio. Al 6' raddoppio della Salernitana: sponda aerea di Djuric per Ederson che supera tutti in velocità e fulmina Audero. Al 32' arriva il gol della Sampdoria con Caputo che accorcia le distanze. Al 36' granata pericolosi: cross di Mazzocchi e colpo di testa di Bonazzoli che termina di poco a lato. Al 40' ci prova ancora Ederson con una conclusione dalla distanza che termina di poco alta sopra la traversa. Il primo tempo si chiude con i granata avanti nel punteggio. All’8' della ripresa occasione per la Salernitana: cross di Bonazzoli e tiro di Ranieri che termina di poco alta sopra la traversa. Al 37' ci provano i padroni di casa: cross di Candreva e colpo di testa di Caputo che termina alto. Nel finale non accade più nulla, finisce 1-2 e i granata tornano al successo.

Udinese-Empoli 4-1

Al 6' minuto padroni di casa in vantaggio: cross dalla destra di Molina, Ismajli nel tentativo di rinviare colpisce male e mette alle spalle di Vicario. La ripresa si apre senza cambi e con il raddoppio bianconero, con Deulofeu che col destro dal limite batte Vicario. Al 67’ Success aggancia La Mantia in area e Marchetti concede il rigore; dal dischetto calcia Pinamonti, respinge Silvestri, Bandinelli insacca ma Marchetti ferma tutto e fa ripetere per ingresso anticipato in area di rigore. Tocca ancora a Pinamonti che calcia forte senza cambiare angolo e fa 2-1. Al 79’ l’Udinese trova il 3-1, con un’azione di ripartenza chiusa da Pussetto su assist di Deulofeu. L’Empoli non molla, ci prova sugli sviluppi di un corner con Luperto, tentativo murato dalla difesa friulana ma al minuto 87 subisce la quarta rete, con una conclusione da fuori del neo entrato Samardzic.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.