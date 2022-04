Paolo Di Canio, la rissa in diretta a Sky: "Basta con queste caz***". La faccia di Caressa

18 aprile 2022 a

a

a

"Ma basta con queste caz***e". Paolo Di Canio è diventato famoso da calciatore, oltre che per il suo talento, per il temperamento focoso e polemico, dentro e fuori dal campo. Politica a parte, anche da opinionista il mitico ex attaccante di Lazio, Juventus, Napoli, Milan, Celtic Glasgow e West Ham ha mantenuto gli stessi toni schietti e spesso sopra le righe.

Tabù Bodo, la Roma si fa ancora male: i norvegesi vincono in rimonta l'andata dei quarti

Nel salottino di Sky Sport condotto da Fabio Caressa, Di Canio si è scagliato contro Josè Mourinho e i commentatori che magnificano la qualificazione della Roma alle semifinale di Conference League. Il successo 4-0 contro il Bodo Glymt all'Olimpico, che ha ribaltato il ko 2-1 patito in Norvegia, non cancella però secondo Di Canio le brutte figure e le mancanze dei giallorossi e, in generale, del calcio italiano.

"Ci esaltiamo per la Conference League che tra l’altro è ancora tutta da vincere, visto che la Roma ora deve giocare la semifinale. Invece di parlare di Manchester City e Bayern Monaco, il Bodo Glimt. Ma vi rendete conto che il Bodo ha sette giocatori che scaricano il salmone al porto? Fanno i salmonari e nelle prime tre partite alla Roma hanno fatto dieci gol. E’ ridicolo celebrare la vittoria su di loro". Una frase forte accolta dal gelo in studio, con il sorriso sotto i baffi di Caressa. E su Twitter il popolo giallorosso si è scagliato contro Di Canio, noto cuore laziale, accusandolo di "rosicare".

Bodo-Roma, è finita in rissa. Mani addosso tra Knutsen e l'uomo di Mourinho, deve intervenire la polizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.