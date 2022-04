Georgina e Cristiano Ronaldo, morto il figlio: "Siamo devastati", la tragedia durante il parto

19 aprile 2022 a

Un dramma, terribile, per Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo: la coppia ha perso un figlio durante il parto. Attendevano due gemellini: il bimbo ce l'ha fatta mentre invece la sorellina no. Una notizia che fa male, che colpisce dritta al cuore.

In un post scritto a quattro mani, CR7 e Georgina hanno ringraziato "i dottori e le infermiere per le cure prestate e il supporto. Siamo tutti devastati per questa tragedia e chiediamo gentilmente privacy in questo momento tanto difficile. Nostro piccolo bambino sei il nostro angelo, noi ti ameremo sempre", hanno scritto.

A fare eco alla coppia, il post di Katia Averio, che ha pubblicato una lettera commovente: "Il nostro angioletto è già in grembo a papà… E la nostra bambina è lì ferma, forte e piena di salute e ci mostrerà ogni giorno che solo l'amore conta", ha scritto la sorella di Ronaldo riferendosi al padre, Denis, morto nel 2005 dopo aver lottato per molti anni contro l'alcolismo. Denis è morto a 52 anni, quando il campione portoghese aveva soltanto 20 anni.

Il mondo dello sport, e non solo, si è ovviamente stretto attorno alla coppia, con molti messaggi di cordoglio e di incoraggiamento a Georgina e Cristiano Ronaldo. "Il tuo dolore è il nostro dolore. Mandiamo amore e forza a te e alla tua famiglia", il post del Mancheter United. Dunque il Real Madrid, che con un comunicato ufficiale si unisce "al dolore del nostro amato Cristiano e della sua compagna Georgina Rodriguez: a loro tutta il nostro affetto e la nostra vicinanza", concludono i Blancos.

