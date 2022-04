Lukaku al Milan, indiscreto bomba. Lo "sfregio" degli arabi di Investcorp a Ibrahimovic

22 aprile 2022 a

Una trattativa che se fosse vera avrebbe del clamoroso. Secondo l’indiscrezione riportata dalla pagina inglese di Goal.com, il Milan vorrebbe fare lo sgarbo all’Inter e potrebbe fare sul serio per Romelu Lukaku, 28enne attaccante del Chelsea. Si tratterebbe di uno sgarbo ai cugini nerazzurri, che pensano al suo ritorno, anche se una vera e propria trattative deve ancora nascere. Un’operazione che potrebbe avverarsi solo se Investcorp acquisirà il Milan dalle mani del fondo Elliott, permettendo così al trio Maldini-Massara-Moncada di operare un mercato di primo piano.

Troppi i 12 milioni di guadagno - Soltanto la scorsa estate il Chelsea aveva acquistato Lukaku per 115 milioni, e per non avere una minusvalenza pesante, il club londinese dovrebbe rivenderlo a una cifra superiore ai 90 milioni. Se il costo del cartellino calasse, il Milan, per Goal.com, ci penserebbe sul serio, ma resta anche il problema dell’ingaggio, dato che il belga con i Blues guadagna 12 milioni. Troppi.

Lo scarso feeling di Lukaku con Tuchel e squadra - A Milano, Lukaku avrebbe possibilità di rilanciarsi dopo una stagione (quella attuale) deludentissima, con solo 12 reti in 38 presenze. Romelu è stato spesso contestato dai tifosi londinesi per le prestazioni non all'altezza e il feeling col tecnico Tuchel è molto basso. Ecco perché una "exit strategy" col ritorno in Serie A potrebbe far gioco a tutti i soggetti coinvolti. A patto, però, di trovare la quadratura economica. E quella con Zlatan Ibrahimovic, viste le scintille e le polemiche per lo scontro in campo l'anno scorso in Coppa Italia, nel famoso derby del "little donkey", piccolo asino, urlato dallo svedese all'indirizzo del belga in un furente testa a testa. L'acquisto di Big Rom sarebbe interpretato da Ibra, probabilmente, come un affronto personale.

