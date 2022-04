Charles Leclerc, bomba sporca dai vertici Red Bull: "Si è girato due volte? Perché sente la pressione..."

27 aprile 2022 a

Il terzo posto non è mai da buttare, specie se vale un podio e punti preziosi nella lotta contro la Red Bull di Max Verstappen. Charles Leclerc e la Ferrari stessa, capeggiata dalla figura di Mattia Binotto, lo sanno: “Dobbiamo prendere la rincorsa al terzo posto come un importante allenamento — aveva detto il team principal alla fine dello scorso Mondiale —, quando invece saremo ingaggiati nella lotta per la conquista del titolo mondiale”. L’introduzione del nuovo motore con aggiornamenti al sistema ibrido dal GP di Russia, poi, ha permesso con relativa facilità a Charles Leclerc e a Carlos Sainz di battere le McLaren MCL35 di Lando Norris e Daniel Ricciardo, nella lotta per la conquista della terza posizione in classifica Costruttori alle spalle di Mercedes e Red Bull.

Red Bull leggera, la Ferrari "saltella": voci dal box dopo Imola, cosa sta per cambiare

Marko: “Leclerc sente la pressione perché non ha ancora vinto il titolo” - Intanto, Helmut Marko ha sottolineato a F1-insider.com che per aggiornamenti “la Ferrari non starà al nostro passo”, e che è importante mettere sotto pressione la Ferrari e i piloti per indurli all’errore: “A Imola per noi ha funzionato tutto – l’analisi di Marko riportata dalla testata tedesca – e abbiamo messo vera pressione alla Ferrari che ha commesso degli errori. Sainz si è girato venerdì, Leclerc due volte venerdì e poi anche in gara nello stesso punto. Charles sente la pressione di non aver ancora vinto un titolo mondiale e nella gara di casa tutto questo è stato enfatizzato. Se continuiamo a fare in modo che la Ferrari debba spingersi al limite, anche loro non faranno sempre bene”.

"Un fuoriclasse lui?". Leclerc, dopo il disastro di Imola l'inattesa e brutale "badilata" di Terruzzi

