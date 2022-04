Cristiano Ronaldo e Leo Messi "finalmente insieme": pesantissime conferme, ecco dove

30 aprile 2022 a

Leo Messi e Cristiano Ronaldo sono stati per anni grandissimi rivali, ma mai come quest’anno presentano diversi punti in comune: entrambi, infatti, hanno vissuto una stagione molto complicata a livello di squadra. Il ritorno al Manchester United non è stato come sognato dal portoghese, che è sì stato il trascinatore segnando come al solito un numero importante di gol ma che al tempo stesso non è riuscito a competere per alcun trofeo. Anzi, lo United rischia seriamente di non qualificarsi nemmeno alla prossima Champions League.

Per quanto riguarda Messi, dal punto di vista personale non è stata una stagione esaltante, ma poco meglio è andata a livello di squadra: il Psg ha sì vinto la Ligue 1 con largo anticipo, ma ha fallito la sua vera missione, quella di mettere le mani sulla Champions League. La clamorosa uscita agli ottavi per mano del Real Madrid fa ancora male: il Psg era avanti 2-0 nel risultato complessivo, ma si è fatto rimontare in maniera incredibile da una tripletta di Benzema. Adesso che la stagione sta volgendo al termine, tornano a circolare voci di mercato.

In particolare quella che vorrebbe Messi e CR7 finalmente nella stessa squadra, ovvero al Psg. Con Mbappè che sembra vicino al Real Madrid, i francesi potrebbero virare sul portoghese. “Il Psg vuole solo una cosa, la Champions, e Ronaldo conosce bene la competizione - sostiene Paul Merson, ex Arsenal e ora commentatore del Mirror - segna gol, vende magliette e la Ligue 1 è un campionato facile che potrà permettergli di concentrarsi sulla Champions. Con Messi già in rosa potremmo vedere insieme due dei più grandi calciatori di tutti i tempi”.

