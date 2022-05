Selvaggia Lucarelli, raptus contro Elisabetta Franchi: "Paleolitico", vietato elogiare le ombrelline

05 maggio 2022 a

Se la Suzuki è pronta a dire addio alla MotoGP a fine stagione, intanto sono montate le voci per il post ‘colorato’ della stilista Elisabetta Franchi, che ritrae una ombrellina per il team Gresini. “Voi grandi uomini, senza l’aiuto di noi piccole donne, cosa sareste”, si legge sul suo profilo Instagram della signora, con l’immagine di una bella e giovane ragazza accanto al pilota Moto2, Alessandro Zaccone, sulla griglia del passato GP di Jerez. Poi la conclusione, condita da diverse emoticon a forma di cuore: “Evviva gli uomini, evviva le donne, evviva l’amore che ci completa”.

Selvaggia Lucarelli durissima contro la stilista - Parole che hanno scatenato poco dopo le critiche di Selvaggia Lucarelli, che ha ritenuto il messaggio come discriminatorio nei confronti delle donne: “Direttamente dal Paleolitico: Elisabetta Franchi”, ha scritto sarcasticamente la giornalista, riprendendo il post di cui sopra. Per poi scrivere nel suo post, anche qui su Instagram: “Gli uomini sono grandi. Le donne piccole (del resto sono ombreLLINE mica ombrellone). Le donne offrono aiuto, perché l’uomo si prenda il successo. L’amore CI COMPLETA. Senza siamo tutti monchi. Era difficile sbagliarne così tante in 4 righe scarse (e le avranno corretto l’ortografia, di norma sbaglia pure quella), ma Elisabetta Franchi ci stupisce sempre”.

Post Franchi, c’è chi ci ride su e chi si scandalizza - Parole durissime, ma tipiche della Lucarelli, abituata alla battaglia a parole contro chi esprime pensieri a lei non congrui. E anche nel post della giornalista, i commenti social non si sono risparmiati: c’è chi ha ritenuto ironico il messaggio della Franchi, e chi ha preferito indignarsi. Tanto basta per sollevare lunghe discussioni, a suon di post, che ne avranno ancora per giorni.

