Pep Guardiola, "stagione buttata in 6 minuti": Ancelotti lo fa cacciare? Terremoto al City

05 maggio 2022 a

a

a

Il suo Manchester City ha assaporato la finale di Champions fino al 90’, prima di subire la doppietta di Rodrygo che ha condannato la sua squadra ai supplementari, persi infine con il rigore di Benzema. E anche stavolta, Pep Guardiola deve dire addio alla coppa europea, che ha conquistato solamente da allenatore del Barcellona. Non con Bayern Monaco e City, con quella di Madrid che è l’ennesima serata triste della carriera. Mentre di là Carletto Ancelotti è sempre più nella storia, dopo aver conquistato la sua quinta finale di Champions (nessuno come lui). Blancos che se la vedranno il 28 maggio contro il Liverpool di Jurgen Klopp e Salah. I sostenitori del City, invece, hanno sfogato su Twitter e Facebook la loro frustrazione, criticando in modo particolare Pep e De Bruyne.

Villarreal, Rulli "come Donnarumma": crollo in mezzora, il Liverpool rimonta e va in finale di Champions

Quante critiche per De Bruyne - Un tifoso, infatti, ha scritto: "Un'altra stagione buttata in Champions League, come abbiamo fatto a perderla con due gol in più? Molto deludente!". Un altro ha aggiunto: "Alcuni di questi giocatori sono stati fenomenali per tutta la stagione, ma ora sono stati protagonisti di una prestazione terribile. Davvero tutti deludenti, anche Guardiola e De Bruyne". E ancora: ”Il City ha buttato via una partita. Il Real non ha tirato in porta per 90 minuti. Poi, due gol in due minuti. Al City è mancata completamente la capacità di gestione del gioco .... sei minuti dalla fine e concedi due reti…”.

Unico re di cinque paesi: Carlo Ancelotti leggenda del calcio, il capitolo Real

Sterling e Grealish non esclusi dai commenti negativi - Ma c’è anche chi ci va giù duro con Sterling e Grealish “che sono state delle terribili sostituzioni… Scarsa prestazione della difesa che si è spenta" è la critica di un tifoso a Guardiola. E altre critiche, ancora, per De Bruyne “che si è nascosto durante la semifinale di Champions". Sempre sul belga: “Continua a scomparire nelle partite importanti" e un semplice "È stato terribile”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.