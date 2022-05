Roberto Mancini beffato: "Marcos Senesi convocato dall'Argentina"

14 maggio 2022 a

Il possibile, nuovo talento del calcio italiano? Giocherà con l'Argentina. Il ct Roberto Mancini beffato e bruciato dal collega Lionel Scaloni, tecnico dell'Albiceleste, che ha deciso di convocare Marcos Senesi, difensore del Feyenoord (avversario della Roma nella finale di Conference League) argentino di nascita ma con passaporto italiano. Secondo i retroscena, il Mancio avrebbe voluto chiamarlo in Nazionale anche per "bloccarlo" per i prossimi anni, ma Senesi è stato inserito nella lista dei 35 pre-convocati per la partita dell'1 giugno a Wembley tra l'Argentina detentrice della Copa America e, guarda caso, l'Italia vincitrice degli ultimi Europei.



L'ex San Lorenzo, 25 anni, già in passato è stato inserito nella lista dei pre-convocati di Scaloni, ma non ha mai indossato la maglia della Nazionale A, mentre ha vestito quella delle giovanili. Al di là di Senesi, tanti volti noti in una sfida che metterà di fronte diversi compagni di club di Serie A. Torna in elenco anche Paulo Dybala, ancora per una settimana attaccante della Juventus, poi ci sono altri otto giocatori che militano nel campionato italiano. Oltre a Dybala, infatti, Scaloni ha chiamato Musso (Atalanta), Molina e Perez (Udinese), Martinez Quarta e Gonzalez (Fiorentina), Dominguez (Bologna), Correa e Lautaro Martinez (Inter).



Questa la lista completa: Portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa); Juan Musso (Atalanta), Geronimo Rulli (Villarreal) e Franco Armani (River Plate). Difensori: Gonzalo Montiel (Siviglia), Nahuel Molina (Udinese), Juan Foyth (Villarreal), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Cristian Romero (Tottenham), German Pezzella (Betis), Marcos Senesi (Feyenoord), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Ajax), Nehuen Perez (Udinese), Nicolas Tagliafico (Ajax) e Marcos Acuña (Siviglia). Centrocampisti: Guido Rodríguez (Betis), Leandro Paredes (Psg), Nicolas Dominguez (Bologna), Alexis Mac Allister (Brighton), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) e Giovani Lo Celso (Villarreal). Attaccanti: Lionel Messi (Psg), Alejandro Gomez (Siviglia), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Lucas Ocampos (Siviglia), Angel Di María (Psg), Emiliano Buendia (Aston Villa), Angel Correa (Atletico Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Joaquin Correa (Inter), Julian Alvarez (River Plate), Lucas Alario (Bayer Leverkusen) e Lautaro Martínez (Inter).

