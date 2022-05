Michael Masi torna in F1? "Ha commesso un errore ma...": la bomba che scuote il circuito

16 maggio 2022 a

Michael Masi torna in F1, a pochi mesi dai fatti di Abu Dhabi che hanno condizionato la lotta Red Bull-Mercedes? L’incredibile ipotesi l’ha confermata il fresco presidente della Fia, subentrato a dicembre a Jean Todt, Mohammed Bin Sulayem, che parla di un possibile ruolo nel Circus riguardante l’ex Direttore Corse australiano: “Non mi sono sbarazzato di Michael. Aveva un sovraccarico personale (di lavoro, ndr) e ha commesso un errore. Non abbiamo mai pensato che (Abu Dhabi) fosse la fine di Masi con la Federazione — ha detto l’emiratino allo Sportsmail — Non faccio questo genere di cose. Anche le persone che non hanno votato per me, le abbraccio. Non conosco molto bene Michael. La decisione (di licenziarlo da direttore di gara, ndr) è stata presa dal Consiglio Mondiale. È stato un errore umano da parte di Michael”.

Bin Sulayem (Fia): “Masi in F1? Aperti a tutto”

Per poi aggiungere: “Michael è lì e potremmo usarlo. Non ho detto che ci saremmo sbarazzati di lui. Potrebbe essere in un buon posto da usare. Siamo aperti a tutto”. E ancora: “La nostra struttura di gara era sbagliata dal punto di vista organizzativo — dice Bin Sulayem — E anche se abbiamo portato due nuovi direttori di gara, non direi che abbiamo ancora capito tutto. Dobbiamo pulire le stalle”.

Presidente Fia contro Hamilton sul divieto gioielli

Quindi un pensiero sulla questione gioielli e il divieto di correrci in pista, con Hamilton in lotta (verbale) contro la Fia sul tema: “La gente dice che ho fatto quello che Lewis e Toto Wolff volevano, rimuovendo Michael Masi dalla Race Direction. Ora ce l’avrei con loro per la questione-gioielli. Non ha molto senso — spiega l’emiratino — Dico solo che ci sono delle regole e tutti devono rispettarle. Vorrei che Lewis fosse un modello, un ambasciatore, per mandare il giusto messaggio a tutti i giovani piloti, in modo da evitare una tragedia. Dovremmo usarlo per questa buona causa. Amo i gioielli, assolutamente, ma in macchina non ci può essere scelta. Le regole non sono state applicate prima? Non chiedete a me il perché, chiedetelo alla precedente gestione”.

