La Juventus saluta Chiellini ma si fa fregare all'ultimo minuto. Attenzione al gesto di Vlahovic dopo il gol...

La Juventus pareggia con la Lazio e conserva il quarto posto valido per la Champions League. I bianconeri sono stati beffati al 95esimo proprio nella serata in cui tutto lo Juventus Stadium ha salutato Giorgio Chiellini. Al minuto 17 infatti lo speaker ha interrotto il gioco per un cambio che ha fatto commuovere i tifosi; fuori Chiellini e dentro De Ligt. L’uscita di scena sancisce 17 anni di storia della Juve firmati da "Chiello". Chiellini ha lasciato il campo tra gli applausi con la Juve in vantaggio grazie al gol di Vlahoivc al 10' minuto.

L'attaccante ha esultato mimando la "Dybala mask" omaggiando il compagno che andrà via. Poi il raddoppio di Morata al 36esimo con un gradissimo tiro a giro. La Lazio però non si lascia intimidire e così a inizio ripresa i biancocelesti vanno in gol con un'autorete di Alex Sandro che devia un colpo di testa di Patric. Allegri fa tre cambi, ma la musica non cambia. All'ultimo minuto, quando la Juve credva di aver già in tasca i tre punti, ecco che arriva la beffa: in contropiede, Milinkovic Savic trova la rete del pareggio: un 2-2 che vuol dire Europa per i biancocelesti.

Infatti la Lazio aggancia pienamente la zona Europa League. Una magra consolazione per una stagione sotto tono. Sarri però avrà sicuramente almeno un altro anno di contratto per ribaltare tutto e rispettare le aspettative dei tifosi.

