Paulo Dybala scoppia in lacrime, "cosa c'è davvero dietro": un retroscena amaro sulla "Joya"

17 maggio 2022 a

a

a

Il pari interno contro la Lazio ha rappresentato l’ultima partita allo Stadium per Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Il capitano bianconero potrebbe giocare negli Usa, in Mls, la prossima stagione, mentre la Joya dovrebbe rimanere in Italia per vestire la maglia dell’Inter. E una volta finita la gara, l’argentino è scoppiato in lacrime: “Pensavo di restare per anni", la frase emblematica scritta nel post alla vigilia della sfida contro la Lazio su Instagram. Parole che spiegano bene qual è stato lo stato d'animo che lo ha irretito in queste settimane. Mentre "Il destino ci mette su strade diverse", ha aggiunto il sudamericano.

"Che fa?". Questa foto di Dybala è diventata un caso. Ma la verità è un'altra, caos a Juve-Inter

Le parole di Arrivabene, l’accordo non trovato e l’addio

Un destino deciso soprattuto dall’a.d Maurizio Arrivabene, che a marzo aveva sentenziato come la Joya "non fosse più al centro del progetto". Da lì partirono i titoli di coda in anticipo, prima dell’accordo non trovato tra il club e gli agenti del calciatore ex Palermo. Un ribaltone che c’è stato quando lo scorso autunno le possibilità di rinnovo erano molto alte. "Con voi sono cresciuto, ho imparato, ho vissuto e ho sognato", il commiato di Dybala, lasciato andare perché "un'offerta al ribasso non sarebbe stata rispettosa".

Nedved si scaglia contro Allegri, caos negli spogliatoi dopo il ko con l'Inter: esplode la Juve, cos'è successo

Dybala: “Indossare questa maglia orgoglio della mia vita”

Così terminava il pensiero di Dybala su Instagram: “Indossare questa importante maglia insieme alla fascia da capitano è stato uno dei più grandi orgogli della mia vita, che spero di mostrare un giorno ai miei figli e ai miei nipoti. Sarà la mia ultima partita con questa maglia, è difficile da immaginare, ma sarà il nostro ultimo saluto. Non sarà facile, ma entrerò in campo con il sorriso e a testa alta sapendo di aver dato tutto per voi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.