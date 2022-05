Charles Leclerc, clamorosi sospetti sul ferrarista: "Troppo gentile con Versatappen. Forse quel sorpasso..."

18 maggio 2022 a

“La Ferrari? Credo avrebbe potuto fare qualcosa di più per cercare di vincere a Miami. I piloti in gara sono stati un po’ troppo ‘gentili’ con Max (Verstappen, ndr)”. Ci va giù deciso al podcast ufficiale della Formula 1, F1 Nation, l’ex Williams e Tyrell, Jonathan Palmer, che parla dell’ultima gara in Florida, dove Carlos Sainz non è riuscito a trattenere il pilota della Red Bull al via di gara (l’olandese scattava terzo, lo spagnolo secondo). E sempre nelle battute iniziali, il Campione 2021 ha passato la F1-75 di Charles Leclerc per rimanere davanti fino alla fine della gara, nonostante l’ingresso della Safety Car nel finale per il botto della McLaren di Lando Norris.

Palmer: “Ferrari, potevi provare ad attaccare la Red Bull”

Per Palmer, la Ferrari deve rispondere sia sul piano tecnico che della grinta in pista: “Il sorpasso su Leclerc è stato sin troppo facile — ha aggiunto il britannico — Eravamo abituati a vedere Lewis Hamilton e Verstappen affrontarsi a viso aperto, con tutte le armi possibili, per conquistare la testa della gara. Quest’anno ci sono state belle battaglie tra di loro, ma Charles non si è difeso granché da Max. Pensavo che potesse fare qualcosa di più”. Per poi conclude così: “Forse la velocità della Red Bull è troppo elevata per la Ferrari, ma bisogna provarci, no? Se non ci provi neanche, se non copri l’interno contro Verstappen, non potrai mai mantenere la testa della gara. Questo ha fatto sì che i loro duelli fossero molto rispettosi, considerando che c’è un Mondiale in gioco, e mi ha stupito”.

