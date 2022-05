Formula 1, la nera profezia che fa tremare la Ferrari, Wolff spara: "Vi dico chi vincerà tutto..."

18 maggio 2022 a

La Mercedes in questa stagione, per il momento, e sottoliniamo per il momento, resta a guardare. E così dalle parti di Toto Wolff si fanno i conti con il predominio della Ferrari e della Red Bull. Ma nella Formula 1 non sono escluse sorprese. E così di fatto a Barcellona la Mercedes potrebbe recuperare presentando subito nuove ali. Ma Wolff è abbastanza realista e così fa un'analisi lucida di quello che potrebbe accadere.

Come riporta Formulapassion.it, Toto Wolff non usa giri di parole: "L’anno scorso Verstappen guidava un’auto più lenta della nostra e ha vinto il titolo. Ora invece ha a disposizione la monoposto più veloce e dunque tutto sarà più facile per lui. Il pronostico pende dalla sua parte". Una vera e propria "profezia" che mette già in allarme Maranello. Ma Wolff non molla la presa sul mondiale: "Non abbiamo alzato bandiera bianca, sono trascorse solo cinque gare. Il mondiale può anche tornare a sorriderci, anche perché in termini di punti non siamo così indietro".

Infine ha aggiunto: "Barcellona sarà per noi interessante, perché abbiamo provato a febbraio. Ma dobbiamo essere realisti, siamo ancora la terza forza dietro Ferrari e Red Bull". Insomma la stagione è ancora tutta da vivere, certo alcuni rapporti di forza si sono delineati. Ma le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo...

