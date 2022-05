Leclerc domina ma la Ferrari lo tradisce, ritiro e trionfo di Verstappen: Ferrari, quanti brutti pensieri...

22 maggio 2022 a

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Spagna e questo nonostante i problemi in qualifica continuati con l'imprevisto del Drs e un'uscita di pista alla curva 4. Un successo, il suo, arrivato dopo il ritiro di Charles Leclerc, costretto a fermarsi per problemi alla power unit della sua Ferrari. Uno zero pesante in classifica per il monegasco della rossa, che arriverà al GP casalingo di Monaco domenica prossima da secondo in classifica, con un ritardo di 6 punti dal rivale della Red Bull.

Secondo posto invece per Sergio Perez che ha completato la doppietta Red Bull ma con ordine di scuderia per far passare il compagno. A chiudere il podio la Mercedes di George Russell autore di una gara attenta con un'ottima gestione delle gomme che gli ha consentito di arrivare sul podio. Dopo di lui l'altra Ferrari, quella di Carlos Sainz che ha dovuto affrontare una gara in salita a causa di una brutta partenza e un lungo nella ghiaia sempre in curva 4, ma che alla fine ha approfittato dei problemi di poca benzina e un problema idraulico di Lewis Hamilton arrivato in quinta posizione.

"Sono uscito di pista - ha commentato a fine gara il vincitore -, ho perso un po' il posteriore in quella curva. Poi non funzionava il Drs, ero frustrato quando cercavo di superare Russell. Siamo riusciti a vincere grazie alla strategia di gara perfetta. Un inizio difficile ma poi un bel finale. Ho cercato di mantenere la concentrazione, sono molto contento per il team".

