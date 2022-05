Inter, la foto che mostra il dramma: cosa ha fatto Perisic nel tunnel

22 maggio 2022 a

Un vero e proprio dramma per l'Inter. I nerazzurri portano a casa la vittoria contro la Sampdoria, ma allo stesso tempo il Milan vince sul Sassuolo. E così alla fine per la squadra è secondo posto. Da qui tutta la tristezza di Ivan Perisic che viene immortalato nel tunnel a terra, amareggiato per come sono andate le cose. Succede tutto nei primi quindici minuti del secondo tempo, quando i rossoneri sono sullo 0-3 e l'Inter ha già visto lo scudetto sfumare.

Una vera e propria disfatta, tanto che in campo i musi sono lunghi anche se sono grandi gli applausi sugli spalti a San Siro. A fine partita i giocatori, alcuni come Dimarco, Ranocchia e Lautaro sono stati beccati in lacrime e sono andati sotto la curva a prendersi il caloroso applauso e i cori dei tifosi.

Standing ovation proprio per Perisic, tornato in campo con le stampelle dopo un infortunio nel secondo tempo del match che, purtroppo per i nerazzurri, si è trasformato in una delusione. A maggior ragione perché il Milan quest'anno non partiva da favorito, salvo poi diventare protagonista di un vero e proprio ribaltone. Ribaltone che ha portato la squadra di Pioli ad attestarsi lo scudetto.

