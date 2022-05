Spezia-Lazio: "Ca... santo Dio", il clamoroso audio tra Var e arbitro che fa infuriare i tifosi

24 maggio 2022 a

Nel finale di Spezia-Lazio c'è qualcosa che non torna. Il gol irregolare (ma convalidato) di Acerbi a quanto pare sarebbe figlio di una clamoroa incomprensione tra l'arbitro, Luca Pairetto e la sala Var. L'Associazione italiana arbitri questa mattina ha diffuso la conversazione in una conferenza stampa unendola alla lista dei 27 episodi che tra A e B avrebbero messo in discussione il normale svolgimento delle gare di campionato. Nell'audio fra terreno di gioco e sala Var si fa riferimento alle posizioni in campo di Nikolaou e Acerbi ("Occhio occhio, lì è buono").

Successivamente però qualcuno in audio ammette di non vedere bene l'azione invita la sala Var a tornare indietro con le immagini: "Questo è buono, ma là dobbiamo mettere la linea, aspetta. Dammi il recupero". Silenzio, poi un "ok" in sottofondo fra le componenti di Var e Avar ma non diretto a Pairetto. L'arbitro convalida il gol e fa riprendere la partita anche se nella sala Var si sente ancora "La linea del 43, guarda quella" e poi: "Oh santo Dio, perché ha ripreso? No, no" e pure un "C***o!".

Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, dopo aver fatto ascoltare l'audio ha affermato: "L'errore è grave e inaccettabile, si può spiegare solo con un'evidente incomprensione perché Pairetto è uno degli arbitri Var più esperti. In quel momento, la sua unica preoccupazione era l'assegnazione dei minuti di recupero a ridosso del 45'".

