Zdenek Zeman e lo scudetto al Milan: "Chi lo ha perso davvero", fucilata a sorpresa"

Lo scudetto non lo ha perso l'Inter, ma il Napoli: parola di Zdenek Zeman. "Dopo tanti anni si è vissuto un campionato incerto. A un certo punto sembrava che non lo volesse vincere nessuno, ma alla fine "chi fa più punti ha sempre ragione. Il Milan è uscito meglio alla distanza". Secondo il tecnico boemo, intervistato dal Corriere della Sera, a rammaricarsi di più dovrebbe essere appunto il Napoli, perché erano gli azzurri di Spalletti "la squadra favorita. Di partite come quella che ha fatto l'Inter a Bologna il Napoli ne ha sbagliate tre, in casa e consecutivamente". Tra Pioli e Inzaghi, Zeman sceglie un altro mister: "L'allenatore che mi piace di più in serie A, come mentalità, è Italiano della Fiorentina".

Oggi è anche il grande giorno della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, a Tirana. Una partita caricata da Josè Mourinho come "la partita della vita" che può valere una stagione. Sarebbe l'unico successo italiano in Europa in questa stagione, addirittura il primo in assoluto dal trionfo dell'Inter in Champions nel 2010. Con Mou, chiosa Zeman, "nessuna polemica, semplici constatazioni: prima del derby ho detto solo che la Lazio era più in forma. E poi che la Conference è un torneo nuovo al quale partecipano squadre di minore importanza".

