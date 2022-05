Milan, è Noa Lang il primo colpo dopo lo scudetto? "Maldini e Pioli convinti": chi è e perché sarebbe perfetto

29 maggio 2022 a

Potrebbe essere Noa Lang il primo "colpo" del Milan scudettato, passaggio di proprietà permettendo. Il dubbio, già sollevato da Paolo Maldini nell'intervista molto "rumorosa" alla Gazzetta dello Sport, è che la staffetta tra il fondo Elliott e RedBird rallenti anche il calciomercato, compromettendo trattative decisive per rilanciare il Diavolo non più solo in Italia, ma anche in Europa. Per rifare un Milan "da Champions" e non solo da lotta per i primi 7 posti (come sottolineato dallo stesso Maldini) servono giocatori pronti, di talento e personalità. "Due o tre giocatori", ha sottolineato il direttore dell'area tecnica. Aspettando Botman, Sanches e Origi, ancora in stallo, si lavora per la trequarti.

E il 22enne olandese del Bruges secondo la Gazzetta avrebbe avuto un incontro soddisfacente con i dirigenti rossoneri. Accordo totale sul contratto e la proposta economica. La richiesta del Bruges è di 22 milioni di euro, non pochi ma tecnicamente in via Aldo Rossi sono concordi: la valutazione è corretta. Lang, scuola Ajax, in due stagioni in nerazzurro ha segnato 26 gol in 85 gare totali. Dalla sua ha fiuto del gol, fantasia, dribbling e senso dell'assist, nonché grande duttilità: preferisce giocare a sinistra (dalla parte dell'ormai inamovibile Rafa Leao, nonché di Rebic) ma può svariare anche a destra (dove si sono alternati Saelemakers e Messias) e al centro (ruolo in cui Pioli ha schierato Diaz, Kessie, Krunic e addirittura Bennacer).

