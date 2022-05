MotoGp, Bagnaia trionfa al Gp del Mugello: festa col Tricolore sulla pista, ecco la classifica del Mondiale

29 maggio 2022 a

Grandissima rimonta di Bagnaia che si porta a casa la gara del Mugello davanti a Quartararo. Bagnaia trionfa in MootGp mettendosi alle spalle anche Aleix Espargarò. Il francese a questo punto della stagione è ancora in testa al mondiale con un vantaggio di otto punti sul pilota dell'Aprilia. Sfortunato invece Bastianini che ha dovuto fare i conti con una caduta a 10 giri dal termine quando era sesto. Enea rimane comunque terzo in classifica, ma adesso è ben 28 punti dal campione della Yamaha.

Buona la prestazione di Pecco che sale dal settimo al quarto posto nella classifica del Mondiale con un distacco di 41 punti da Quartararo. Marquez invece ha chiuso al decimo posto e ora dovrà sottoporsi alla quarta operazione all'omero destro. "Sono felicissimo di aver vinto qui in casa davanti ai nostri fan, è davvero una sensazione bellissima", ha affermato Francesco Bagnaia dopo il trionfo nel Gp d’Italia al Mugello.

"Ho già perso la voce, ho urlato troppo, è incredibile - ha aggiunto il pilota della Ducati - Ringrazio tutti del team, abbiamo lavorato duramente. La scorsa settimana siamo stati forti ma abbiamo avuto un pò di sfortuna, questo weekend abbiamo lavorato benissimo, anche se l’inizio non è stato il massimo, non è stata la mia miglior partenza".

