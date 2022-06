Roberto Baggio sbotta: "Italia e Mondiali? Questa è una vergogna". Rompe il silenzio (e ne ha per tutti)

03 giugno 2022 a

I Mondiali di calcio in Qatar non vedranno l’Italia tra le squadre protagoniste, che, incredibilmente, non è riuscita a qualificarsi così come accaduto quattro anni prima nel playoff di San Siro contro la Svezia. Intanto, l’assenza della Nazionale guidata da Roberto Mancini — reduce dal pesante k.o. per 3-0 contro l’Argentina nella ‘Finalissima’ di Wembley — ha portato molte critiche da parte della leggenda del calcio italiano, Roberto Baggio, che si scaglia contro gli organizzatori del baraccone. Per l’ex Juve, Milan e Inter, avrebbero dovuto portare di peso l'Italia ai Mondiali di diritto: "La partita con l'Argentina? Credo che purtroppo abbiamo pagato un po' l'amarezza dell'esclusione dai Mondiali, anche se credo veramente che la vergogna più grande sia che una squadra come l'Italia che ha vinto gli Europei non ci vada di diritto”.

Baggio su Zaniolo: “Spero che si riprenda bene dagli infortuni”

E ancora: “Quella è la roba veramente che fa rabbia, perché una partita si può perdere con chiunque, però per quello che avevano fatto gli azzurri agli Europei era il minimo che meritassero di avere un posto ai Mondiali”.

L’ex Divin Codino, che ha presenziato all’evento ‘Il Talento prende il Volo' all'aeroporto di Fiumicino, ha parlato poi del romanista Nicolò Zaniolo, nelle ultime ore cercato con insistenza dal Milan: "I giovani sono il futuro, di talenti ce ne sono tanti, io spero che si riprenda bene, come sta facendo, Zaniolo — ha detto ancora Baggio — perché purtroppo gli infortuni che ha avuto l'hanno penalizzato molto e spero vivamente che possa tornare ai suoi livelli di una volta senza più avere infortuni. Il gol segnato in finale di Conference League gli darà una fiducia incredibile e gli farà vedere il futuro con più serenità".

