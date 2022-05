Gerry Cardinale si prende il Milan: c'è la firma, quale sarà la sua prima mossa da proprietario

31 maggio 2022 a

È fatta per il passaggio di proprietà del Milan. La notizia era nell’aria da tempo, ma adesso è stato fatto l’ultimo passo, quello che i tifosi rossoneri aspettavano con impazienza per veder sorgere una nuova era. Il momento è quindi dei migliori per il Milan, fresco di vittoria dello scudetto dopo undici anni di digiuno e pronto a fare un ulteriore salto di qualità con l’ingresso in società della RedBird.

Gerry Cardinale ha infatti firmato il contratto di acquisizione del club, manca soltanto l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nel giro di 24 ore. RedBird diventerà padrone del Milan con un pagamento di 1,3 miliardi di euro a Elliott, che comunque rimarrà in società con una quota minoritaria. Dopo la firma c’è la fase del closing, ovvero quella del passaggio delle quote dal venditore all’acquirente e che potrebbe richiedere anche un paio di mesi. Ciò non toglie che RedBird sarà operativa da subito per costruire il futuro del Milan.

La prossima sarà infatti una stagione importante: i rossoneri si presenteranno ai blocchi di partenza da campioni in carica e proveranno anche ad alzare l’asticella in Champions League. Innanzitutto la nuova proprietà si occuperà di blindare i dirigenti Maldini e Massara, dopodiché passerà ai rinnovi di giocatori fondamentali, a partire da Leao. Poi il calciomercato, ma ci sarà tempo per questo dato che siamo soltanto alle porte di giugno.

