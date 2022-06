Shakira, "ho capito che...": da quanto sapeva delle corna di Piquè, la frase che spiega tutto

Lorenzo Pastuglia 07 giugno 2022 a

a

a

Anche le storie lunghe possono avere una fine. Gerard Piqué e Shakira hanno annunciato sabato scorso la loro separazione dopo 12 anni di relazione, ma sono stati assieme nel weekend appena passato, tanto da volare in Repubblica Ceca con i loro due bambini, Milan e Sasha, di 9 e 7 anni. Il motivo è da ricollegare al torneo giovanile disputato dal primogenito con la maglia del Barcellona. Per il bene di entrambi, il difensore catalano e la cantante colombiana sono volati entrambi, stando comunque molto attenti a non farsi riprendere mai assieme, per evitare situazioni imbarazzanti. Tanto che alcune immagini li hanno pizzicati in disparte, uno lontano dall’altra per evitare ogni contatto (almeno di tipo pubblico), prima della separazione di domenica.

I figli “la massima priorità” della coppia

"Shakira sembra calma, si sforza di sorridere ed essere gentile con le persone che le si avvicinano. Piqué appare più pensieroso", è il commento di chi li ha visti durante il soggiorno a Hluboka. Una permanenza non come coppia, ormai saltata per aria dopo le rivelazioni sul tradimento del giocatore, ma come genitori e famiglia. Un rapporto ancora unito solo per i figli Milan e Sacha, come ha detto la cantante nella dichiarazione pubblica del 4 giugno, "sono la nostra massima priorità" e sebbene la loro relazione sia finita, lo saranno in ogni momento.

"Ormai è fuori controllo". Shakira distrugge Piqué: in un night club... rivelazione oltre la censura

Shakira a Barcellona con i figli, Piqué alle Maldive per relax?

Domenica scorsa la separazione: Shakira è atterrata a Barcellona da sola con i figli su di un volo privato, Piqué dovrebbe iniziare le sue vacanze alla Maldive con il compagno di squadra Riqui Puig, col quale ha condiviso la vita notturna nei locali della città catalana nelle ultime settimane — tanto da essere descritto da chi lo ha visto come “scatenato” e “fuori controllo” —, anche se è previsto che tornerà in Spagna il 18 giugno per partecipare al matrimonio di Jordi Alba.

Shakira ha messo le corna a Piquè? Non solo indiscrezioni, spunta una foto esplosiva

La canzone di Shakira che ha anticipato la fine della relazione

Incredibile, ma vero, il testo dell'ultima canzone di Shakira, Te felicito, uscita a fine aprile, adesso appare dolorosamente per quello che è. Non un brano di musica pop, ma la storia d’amore e di vita della cantante finita in tragedia: "Ho capito che sei falso — recita una parte del testo —. Mi congratulo con te, bella interpretazione. Ho messo le mani sul fuoco per te e tu mi tratti come un'altra delle tue voglie. Per completarti mi sono fatta a pezzi. Non raccontarmi più storie, non voglio saperlo. Come mai sono stata così cieca senza riuscire a vedere. Dovresti ricevere un Oscar, hai recitato benissimo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.