Calciomercato, i due nomi top su cui puntano Allegri e Inzaghi, chi può arrivare subito

Giampiero De Chiara 08 giugno 2022

Gian Piero Gasperini smentisce le voci di una separazione con l'Atalanta: «Non do le dimissioni. C'erano queste notizie, ma nessuno ha parlato con me», ha spiegato il tecnico che ha anche parlato del futuro tecnico della Dea. Dea ancora ferma sul mercato, mentre c'è già chi si è portato avanti col lavoro. La Juventus, per esempio, lavora per tentare di tenere Morata a Torino. Cherubini, uomo mercato dei bianconeri, è pronto a discutere con l'Atletico Madrid della questione. Vuole avere lo sconto rispetto ai 35 milioni di euro previsti dal riscatto. Il giocatore, infatti, fa parte del progetto di rilancio di Allegri, ma non a quelle cifre. La Juve non vuole spingersi oltre i 15 milioni di euro, massimo 20 con l'eventuale aggiunta di Moise Kean. Ma visto che l'appetito vien mangiando ecco che la Juve getta un occhio su un vecchio obiettivo: Rodrigo De Paul. L'ex Udinese non ha entusiasmato con la maglia dei Colchonero, ma l'argentino potrebbe essere il secondo centrocampista (dopo Pogba) per Allegri.

Intanto dopo Paolo Zanetti all'Empoli viene occupata una altra panchina di Serie A: Andrea Sottil è il nuovo allenatore dell'Udinese. Una trattativa già avviata che ieri ha avuto i crismi dell'ufficialità. Ad annunciare il "matrimonio" è stato lo stesso club friulano con una nota su Twitter. Nel frattempo l'Inter si è aggiunta alle pretendenti di Ederson. In sola mezza stagione, il centrocampista brasiliano della Salernitana ha fatto vedere di avere qualità e sono diversi i club interessati a lui. Per questo il presidente Iervolino chiede almeno 30 milioni di euro per lasciarlo partire.

Si sta muovendo anche il Napoli che sembra aver rinunciato all'ipotesi di rinnovare il contratto a Mertens, viste le richieste dell'attaccante belga ritenute eccessive da De Laurentiis, ma che è sempre più vicino a Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese. C'è l'accordo con il giocatore che gradisce la destinazione, il Napoli deve limare alcuni dettagli con l'Udinese e fare una cessione prima di chiudere l'acquisto. In dirittura d'arrivo anche l'acquisto di Leo Ostigard, difensore norvegese di proprietà del Brighton. Il centrale potrebbe essere il sostituto di Axel Tuanzebe. Il Napoli ha avanzato un'offerta al Brighton, club proprietario del cartellino di Ostigard, ma, al momento, la distanza che separa le due squadre è di circa un milione e mezzo.

